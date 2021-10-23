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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı

İHA

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesinde, Mersin’in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olduğunu vurgulayarak, “Yakın tarihte, daha sonra orta veya uzun vadede Mersin’in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, “Ekonominin Kalbi Mersin’de Atıyor” sloganıyla düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan zirvede Başkan Seçer, tarımın, turizmin ve ticaretin önemine değinerek, önemli ve değerli yatırımların Mersin’e kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

“Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor”
Seçer, zirvede yaptığı konuşmada, Mersin’in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olacağını belirterek, “Umut ediyorum tarih beni yanıltmayacak, önümüzdeki yakın tarihte, daha sonra orta ve uzun vadede Mersin’in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.
Mersin’in tarım kenti olduğunu dile getiren Seçer, “Toprakla suyu buluşturduğunuz zaman zaten verim, kalite çok muazzam oluyor. Yani rafta pazar değeri, etiket fiyatı yüksek ürünler Mersin’de. Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor. Bütün bunlar bizim ciromuza katkı yapıyor. Türkiye’nin 5., 6., 7. sırada vergisini ödeyen şehiriz ama Türkiye’nin gelir dağılımında kardeşler arasında fakirliğin tavan yaptığı şehiriz, Adana’dan sonra 2’nci sırada” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in, dünyanın çok önemli bir lojistik merkezi haline gelmesi söz konusu”
Seçer, kentte tarım, turizm ve sanayinin var ettiği bir başka sektör olan lojistik sektörünün önemine değinerek, şunları söyledi:
“Çok sektörlü bir kentin kendiliğinden devasa bir sektör ürettiğini görüyorsunuz; lojistik. Sanayi; lojistik lazım. Ticaret; yurt içi, yurt dışında lojistik lazım. Tarım; üretim yapıyorsunuz lojistik lazım. Turizm; lojistik lazım. Bütün yollar lojistiğe çıkıyor. Uluslararası havalimanı; bunun önemi çok büyük. Merkezi yönetimin 2013’te temeli atılan bir uluslararası havaalanını bitiriyor olması lazım. Otoyol, Çeşmeli’den mutlaka Taşucu’na bağlanmalı; ama Orta Anadolu’yu Gülek’ten sonra bağlayan önemli bir kapı olan Sertavul’un Silifke’ye kadar inmesi lazım. SEKA Limanı özelleşti, orada bir ticaret söz konusu olacak. O bölgenin üretimi, tarımı, turizmi var. Oradan bağlayacaksınız ya da Orta Anadolu’dan ihracat yapacaksınız ya da ithal ürünlerini Anadolu’ya taşıyacaksanız. Eğer SEKA Limanını açıyorsanız, orası son derece önemli.”
Liman konusunun da Mersin için büyük önem taşıdığını ifade eden Seçer, “Mersin’in bu bölgenin, tüm dünyanın çok değerli, önemli deniz ticaretinin kesiştiği nokta olan bir lojistik merkezi haline gelme durumu söz konusu” diye konuştu.
Daha öncesinde Mersin olarak belirlenen ama 11. Kalkınma Planında yeri ‘Doğu Akdeniz’ olarak işaretlenen ana konteyner limanı hakkında da konuşan Seçer, “Şu anda liman 2,6 milyon TEU. Eğer bir problem yaşamazlarsa hukuki olarak, 1 milyon TEU liman genişleyecek. Benim gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, ticaret hacminin genişlemesinin durdurulmasından yana bir tavrım olamaz belediye başkanı olarak. Ben yatırım istiyorum. Tüm Mersin’e, tüm bölgeye, tüm ülkeye matuf ve hepimizi ilgilendiren önemli, değerli yatırımların Mersin olarak üzerine gitmemiz gerekiyor. Ne yapıp ne edip bu yatırımları Mersin’e kazandırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu bürokrasiden çok seçilmişlerin düşünmesi gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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