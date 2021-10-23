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Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü

DHA

Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü


Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, ekim yaptıkları tarladan elde ettikleri uyuşturucuyu satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde esrar bulunan ve satmak için müşteri arayan 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler, araçla uyuşturucu sevk ettikleri sırada yakaladı. Şüphelilerin aracı ve ekim yaptıkları tarlada arama yapan ekipler; 33 kilo 977 gram esrar, 1276 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2021-10-23 11:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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