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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 bin yıllık Yumuktepe'de çalışmalar sürüyor

İHA

9 bin yıllık Yumuktepe'de çalışmalar sürüyor

Mersin’in Toroslar ilçesinde yer alan ve 9 bin yıllık geçmişiyle büyük bir arkeolojik öneme sahip bulunan Yumuktepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları sürüyor.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Yumuktepe’deki kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva, kazı başkan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc Jean ve Dr. Orkun Hamza Kaycı, Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İpek Durukan ve arkeolog Tülay Özaydın ile birlikte Yumuktepe’yi gezerek bilgi aldı. Yumuktepe’nin kendisine has yönleri olan ve arkeolojik olarak çok ciddi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Rektör Çamsarı, “Buradaki kazı çalışmaları hakkında çok değerli hocalarımızdan bilgiler aldık ve Yumuktepe'nin kendine has birçok yönünün olduğunu gördük. Yumuktepe, 9 bin yıllık süreç içerisinde birçok değişim yaşanmış ve bizlere gerek ekonomik gerekse de yaşam tarzlarına kadar birçok konuda bilimsel bilgiler sağlayan çok önemli bir yer.” dedi.
Mersin’in hem ilçelerinde hem de merkezindeki kazı alanlarının kent için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak eldeki tüm imkanlar dahilinde sürdürülen kazı çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Çamsarı, 28 yıldır Yumuktepe’deki kazı çalışmalarının başında olan ve yıl sonu itibarıyla emekli olacak olan Prof. Dr. Isabella Caneva'ya da emekleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.
Yumuktepe’nin arkeolojik olarak dünyada nadir bulunan bir yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Caneva ise “Yumuktepe’nin özelliği çok uzun süre boyunca bir yerleşim alanı olması. Burada yaşam, milattan önce 7 bin yılından itibaren ve kesintisiz olarak orta çağa kadar devam ediyor. Neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı ve orta çağ buluntuları burada yer alıyor. Böyle bir örnek dünyada nadir bulunuyor. Kazı çalışmaları sonucunda belki daha eski dönemlere de ulaşılabilir” diye konuştu.
Üniversiteyi temsilen projede danışman olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi İpek Durukan ile birlikte arkeopark projesi için çalıştıklarını da ifade eden Caneva, projedeki desteklerinden ötürü Durukan'a teşekkürlerini iletti.
İpek Durukan da Yumuktepe'nin bölgede çok önemli bir höyük ve sit alanı olduğunu vurgulayarak, "Daha öncesinde birçok kez projelendirme çalışması yapılmış ama uygulama aşamasına gelememiş. 2018 yılında, Üniversitemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen bir proje çalışması başlatıldı. Projenin mimarı benim ve ekibimizde Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Tamer Gök, Doç. Dr. Burak Belge, Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Burat yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Arkeopark projesi ile Yumuktepe’nin günümüz şartlarına uygun olarak ziyaretçilere açılacağını ifade eden Durukan, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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