Seçer, inşaat mühendislerinin önemine vurgu yaptı: “Hayatımız sizlerin ellerinde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, inşaat mühendislerinin önemine vurgu yaptı: “Hayatımız sizlerin ellerinde”

İHA

Seçer, inşaat mühendislerinin önemine vurgu yaptı: “Hayatımız sizlerin ellerinde”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, inşaat mühendisliği mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluşunun 67. yılı dolayısıyla Mersin Şubesi tarafından düzenlenen kuruluş balosuna katıldı. Baloya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çeşitli oda ve kurum temsilcileri ile İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesine üye çok sayıda mühendis katıldı.

“Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda”
Meslekte 25, 40 ve 50 yılını doldurmuş mühendislere plaketlerin verildiği etkinlikte Başkan Seçer, inşaat mühendisliği mesleğinin insanlar için önemine vurgu yaptı. Seçer, “Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda; bu konuttur, işyeridir ya da sosyal alanlardır. Sizlerin emekleri, beyin gücü, bilgi birikimi, yaptığınız mühendislik hesaplarıyla oluşan yapılarda bizler yaşamımızı sürdürüyoruz. Hatta sadece insanlar değil, diğer canlılar da” diye konuştu.
Parlamentoda yasalaşan mevzuatların oluşturduğu sıkıntılara da değinen Seçer, burada en büyük görevin odaya düşmesi gerektiğini söyledi. Seçer, 67. Kuruluş Balosunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm inşaat mühendislerine çalışmalarında başarılar diledi.
İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros da açılış konuşmasında,
“Mühendislik fakültesindeki ilk günümü hatırlıyorum. Profesör hocamın söylediği söz aklımdan çıkmıyor. Demişti ki; ‘Sizler inşaat mühendisi olacaksınız. Doktor ameliyatta bir hata yapar bir cana mal olur. Ancak mühendis bir hata yapar binlerce cana mal olur.’ Bu nedenle biz mühendisler bu bilinçle hata yapmamak üzerine eğitim alıyoruz. Ama mühendislik hizmeti almadan yapılan binalar ya da denetimsiz binalar binlerce cana mal olabiliyor. İnanıyorum ki, depreme dayanıklı yapılarda can güvenliğinin değil, güzel günlerin konuşulacağı zamanlara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından baloda meslekte 25, 40 ve 50 yılını tamamlamış mühendislere plaketler takdim edildi. Meslekte 40 yılını tamamlayan Abbas Çevik ile 50 yılını tamamlayan Sezai Coşkun’a plaketlerini Başkan Seçer verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da meslekte 25 yılını dolduran Mehmet Fadıl Çakıcı’ya plaketini teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

9 bin yıllık Yumuktepe'de çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER 9 bin yıllık Yumuktepe'de çalışmalar sürüyor
Mersin'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü buluşması Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mersin’in dört bir yanından gelen üretici kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Mersin'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü buluşması Mersin ...
Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü
YEREL HABERLER Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere ...
Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa ...
Kadın üretici kooperatifleri buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kadın üretici kooperatifleri buluşmaları sürüyor
Kız çocuklarına burs imkanı verecek ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı, Kır Çiçekleriyle buluştu
YEREL HABERLER Kız çocuklarına burs imkanı verecek ‘İlham Veren ...
‘Çamlıbel Sokak Festivali’ başladı
YEREL HABERLER ‘Çamlıbel Sokak Festivali’ başladı
Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı
30 tavuğu telef eden tilkiyi yakaladı, karnını doyurup tekrar doğaya saldı Kurnaz olarak bilinen tilki bu sefer yakayı ele verdi Mersin’de kendisinin ve komşularının yaklaşık 30 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel olarak tasarlayıp yaptırdığı kafesle yakalayan Hüseyin Gürül, ”Bir daha bizim bahçeye gelmek yok” diyerek hayvanı evinden uzak doğal ortamına saldı
YEREL HABERLER 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakaladı, karnını ...
Mersin'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Metruk binada izinsiz kazıya soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Metruk binada izinsiz kazıya soruşturma başlatıldı
Tarsus Belediyesi, piyasadan 10-15 lira daha ucuz et satışına başladı Tarsus Belediyesi, üreticiden alıp aracısız olarak tüketiciye satış yapacağı ‘Et Market’i hayata geçirdi. Markette ‘askıda et’ uygulaması da olacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, piyasadan 10-15 lira daha ucuz et ...
Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı
Mersin'de trafik kazaları yüzde 33 azaldı
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazaları yüzde 33 azaldı
Tarhan: “Kent İçi Tarımı Türkiye’ye yaydık”
YEREL HABERLER Tarhan: “Kent İçi Tarımı Türkiye’ye yaydık”
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla ...
Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
YEREL HABERLER Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Orman işçisine 'temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Orman işçisine 'temel iş sağlığı ve güvenliği ...
MEÜ Devlet Konservatuvarı’ndan Tarihi Taşhan'da klasik müzik dinletisi
YEREL HABERLER MEÜ Devlet Konservatuvarı’ndan Tarihi Taşhan'da ...
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Ek Servisi hizmete açıldı
YEREL HABERLER MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Ek Servisi ...
Silifke'de bir kişi uyuşturucu hap satarken yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de bir kişi uyuşturucu hap satarken yakalandı
Teknopanel’den Kuzey Makedonya’ya dev yatırım
YEREL HABERLER Teknopanel’den Kuzey Makedonya’ya dev yatırım
Toroslar EDAŞ´tan elektrik hatlarındaki kuş ölümlerine yalıtımlı hat ile önlem
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ´tan elektrik hatlarındaki kuş ...
Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar
YEREL HABERLER Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.