Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

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Soner AYDIN/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)ANTALYA´da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin´de toprağa verildi.

Kepez ilçesine bağlı 75'inci Yıl Bulvarı'nda, 22 Ekim günü saat 13.00 sıralarında, otomobiliyle ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden, özel harekat polisi Bedrettin Tok´un cenazesi, memleketi Mersin´e getirildi. Silifke ilçesi Akdere Mahallesi´ndeki babaevine götürülen Tok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları, gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasının ardından Tok´un cenazesi, Akdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN

2021-10-23 16:39:51



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