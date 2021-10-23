ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ: 68-56

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Soner AYDIN / MERSİN (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Tolga Edis, Ogün Cılız, Uğur Akyıldız

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 6, Zellous 12, Holingsvorth 10, Fagbenle 6, Hayes 19, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kristine Anigwe 8, Esra Ural Topuz 4

BOTAŞ: Dubljevic 17, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek 2, Jurjane 11, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, İnci Güçlü, Işıl Alben 4

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

İLK YARI: 33-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-44Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 68-56 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-23 19:42:20



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