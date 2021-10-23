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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

İHA

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor’la 11 berabere kaldı.

Stat: Tarsus
Hakemler: Ozan Ergün xx, Selim Şenöz xx, Çağrı Yıldırım xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Uğur xx, Abdussamed xx, Cengiz xx (Alperen dk. 71 x), Nurullah xx (Tufan dk. 46 x), Yasin xx (Hüseyin dk. 86 ?), Niyazi xx (Yılmaz dk. 71 x), Artun xxx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa xx
Nazilli Belediyespor : Zekeriya xxx, Mehmet Ersavaş xx, Ebu Sıddık xx (Mete dk. 62 x), Muhammet xx (Ahmet dk. 79 x), Koray xx, Mert Er xx, Emre xx (Bünyamin dk. 75 x), Onur xx, Selçuk xx, Mert Çapar xxx (Aytaç dk. 79 x), Mehmet Özdıraz xx (Aytaç dk. 62 x)
Goller: Artun (dk. 11) (Tarsus İdman Yurdu), Mert Çapar (dk. 26) (Nazilli Belediyespor)
Sarı Kartlar: Alperen (Tarsus İdman Yurdu), Ebu Sıddık, Mert Çapar, Selçuk, Mert Er (Nazilli Belediyespor )

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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