TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor’la 11 berabere kaldı.



Stat: Tarsus

Hakemler: Ozan Ergün xx, Selim Şenöz xx, Çağrı Yıldırım xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Uğur xx, Abdussamed xx, Cengiz xx (Alperen dk. 71 x), Nurullah xx (Tufan dk. 46 x), Yasin xx (Hüseyin dk. 86 ?), Niyazi xx (Yılmaz dk. 71 x), Artun xxx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa xx

Nazilli Belediyespor : Zekeriya xxx, Mehmet Ersavaş xx, Ebu Sıddık xx (Mete dk. 62 x), Muhammet xx (Ahmet dk. 79 x), Koray xx, Mert Er xx, Emre xx (Bünyamin dk. 75 x), Onur xx, Selçuk xx, Mert Çapar xxx (Aytaç dk. 79 x), Mehmet Özdıraz xx (Aytaç dk. 62 x)

Goller: Artun (dk. 11) (Tarsus İdman Yurdu), Mert Çapar (dk. 26) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Alperen (Tarsus İdman Yurdu), Ebu Sıddık, Mert Çapar, Selçuk, Mert Er (Nazilli Belediyespor )

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