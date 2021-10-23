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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Selim Şenöz( xx), Çağrı Yıldırım (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) Uğur (xx), Abdussamed (xx), Cengiz (xx) (Dk.71 Alperen (x), Nurullah (xx) (Dk.46 Tufan (x), Yasin (xx) (Dk.86 Hüseyin (?), Niyazi (xx) (Dk.71 Yılmaz (x), Artun (xxx), Azad (xx), Ahmet (xx), Sefa (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx)Mehmet Ersavaş (xx), Ebu Sıddık (xx) (Dk.62 Mete (x), Muhammet (xx) (Dk.79 Ahmet (?), Koray (xx), Mert Er (xx), Emre (xx) (Dk.75 Bünyamin (x), Onur (xx), Selçuk (xx), Mert Çapar (xxx) (Dk.79 Aytaç (?), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk.62 Aytaç (x)

GOLLER: Dk.11 Artun (Tarsus İdman Yurdu), Dk.26 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Alperen (Tarsus İdman Yurdu), Ebu Sıddık, Mert Çapar, Selçuk, Mert Er (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-23 21:57:35



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