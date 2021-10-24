Çamlıbel Sokak Festivali sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çamlıbel’in eski canlılığına kavuşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile bu yıl ikincisi düzenlenen, ‘Mersin Çamlıbel Sokak Festivali’ne katıldı.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İcra Komitesince organize edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve birçok paydaşın desteğiyle gerçekleşen festivalde kurulan stantları gezen Seçer, satışı yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. İkram edilen yiyeceklerin de tadına bakan Seçer, vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı. Festivalde vatandaşlarla birlikte sokakta müziğin ritmine ayak uyduran dansçıları da izleyen Seçer, son olarak Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserini dinledi.

Gösteriler ve konserlerle vatandaşın ilgi odağı olan festival, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

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