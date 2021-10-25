Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Kalpar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 8. hafta sonunda 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ise ne gerekiyorsa yapılacağını ve Tarsus İdman Yurdu’nun bu başarısızlığı hak etmediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.