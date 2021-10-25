Toroslar'da yol ve kaldırımlar yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Toroslar ilçesinde Tozkoparan, Mithat Toroğlu ve Sağlık mahalleleri sınırına giren 207. Caddede deforme olmuş yol ve kaldırımların yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, cadde ve bulvarlar üzerinde yıpranan yol ve kaldırımları yenileyerek hem yol hem de yaya güvenliğini sağlıyor. Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi 207. Caddede sıcak asfalta başlayan ekipler, 15 kamyon, 2 finişer, 2 büyük silindir, 1 küçük silindir ve 1 vabıl ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin 700 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında toplam 10 bin metrekare kaldırım yenileme çalışması yapacak. Söz konusu yolda sıcak asfalt serim çalışmaları etaplar halinde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.