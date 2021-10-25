Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M. (27), görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Silifke E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren M.M.'nin üzerinde arama yapan görevliler, korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, karta yapıştırılmış telefon düzeneği, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu. M.M. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN

2021-10-25 12:17:29



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