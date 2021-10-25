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Görevde ağır yaralanıp 10 gün sonra ölen itfaiyeci, Mersin'de defnedildi

DHA

Görevde ağır yaralanıp 10 gün sonra ölen itfaiyeci, Mersin'de defnedildi


Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kazada sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken TIR'ın kupa kısmının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 10 gün sonra hayatını kaybeden itfaiye eri İrfan Çelik (34) toprağa verildi.
Kaza, 14 Ekim'de Tarsus-Pozantı yolunda meydana geldi. TIR'ların çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği'nde görevli, 2 çocuk babası İrfan Çelik'in üzerine, araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken TIR'ın kupa kısmı düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelik, dün hayatını kaybetti. İrfan Çelik için çalıştığı Tarsus İtfaiyesi'nde tören düzenlendi. Törene Çelik'in yakınları, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından İrfan Çelik'in cenazesi, götürüldüğü Gülek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-10-25 14:19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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