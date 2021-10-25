Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

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Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin), (DHA)TÜRK halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-10-25 14:45:25



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