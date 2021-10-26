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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere 'okula uyum grup terapisi'

İHA

Öğrencilere 'okula uyum grup terapisi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sonrası her kademede yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okula uyum sorunu yaşayan çocuklara yönelik olarak 'okula uyum grup terapisini' başlatıyor.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde yürütülecek program ile çocukların okula daha rahat adaptasyon sağlaması amaçlanıyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan azman klinik psikolog Yücel Şavklı, yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala okula uyum sağlamada zorluk yaşandığını ve her kademedeki çocukta bu sorunun gözlendiği belirterek, öğrencilere bu süreçte destek olmak amacıyla ücretsiz ‘okula uyum grup terapisi’ başlatacaklarını vurguladı.
Yücel Şavklı, okula uyum konusunda bilgiler vererek, "Uyum problemini, öncelikle çocuğun başlangıçta samimi öğretmenöğrenci, okulöğrenci ilişkisinin oluşmaması, beraberinde akademik başarı olarak sınıfının ortalama düzeyinde olması ve sınıf içerisinde entelektüel, sosyal, davranışsal yönden de sınıfa uyum sağlamaması olarak nitelendirebiliriz. Pandemi sonrası yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile birlikte çocuklarımız okula başladı ve bu bahsettiğim uyum problemi yine ortaya çıktı. Tabi pandeminin etkileri ile birlikte yüksek seviyede uyum problemi ile karşılaşıyoruz. Eskiden birinci sınıflarda yaşadığımız uyum problemiyle artık 2’nci ve 3’üncü sınıf çocuklarda hatta 4’üncü sınıf çocuklarda da karşılaştığımız oluyor. Biz bu nedenle tam da bu noktada çocuklara destek amaçlı bu projeyi hazırladık. Bu program içerisinde de çocukların doğrudan ve dolaylı olarak bu uyum problemini aşmasını ve okula adaptasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Yüz yüze eğitimde uyum sürecini sağlayamayan 710 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Çamlıbel’deki Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği’nde düzenlenecek olan terapi programı, 2 ebeveyn, 4 çocuk oturumu olmak üzere toplam 6 oturumdan oluşuyor. 6 kişilik gruplar şeklinde alınacak olan öğrencilerin grup terapi saati okul durumuna göre belirlenecek. Ücretsiz olarak verilecek grup terapisine ‘0 324 232 00 72’ numaralı telefondan kayıt yaptırılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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