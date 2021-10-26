Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla bu yıl da coşku dolu konserler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'Cumhuriyet hepimizin, konser hepimizin' sloganıyla ücretsiz düzenlenen konserlerde Athena, Mor ve Ötesi, Necati ve Saykolar ile Grup Cosmos sahne alacak. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde Mersinlileri Cumhuriyet Konserlerine davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Gençlerimiz konserlere çok rağbet gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı’nda meşale yürüyüşümüzü de gerçekleştirmiş olacağız. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullanarak konserlerle ilgili bilgi vermişti.

Konser programı kapsamında Athena, 28 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak. Athena’dan önce ise yerel müzik gruplarından Grup Cosmossahne alacak. 29 Ekim Cuma günü ise Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı’nda saat 20.00’de Necati ve Saykolar, saat 22.00’de ise Mor ve Ötesi Mersinlilerle buluşacak.

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