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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, MTOSB'de sanayicilerle buluştu

İHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) incelemelerde bulunarak sanayiciler ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, MTOSB'de sanayicilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) incelemelerde bulunarak sanayiciler ile bir araya geldi.
Bir dizi program çerçevesinde Mersin’e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mersinli sanayicilerle de buluştu. Ziyarete, Başkan Demir'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, sanayiciler ve Türkiye'de savunma sanayi alanında hizmet veren şirketlerin yöneticileri katıldı. Ziyarette, Mersin bölgesinde yapılacak olan SAHA (Savunma ve Havacılık Kümelenmesi) çalışmaları hakkında konuşuldu.

“SAHA çalışmaları sadece İstanbul ile sınırlı kalmamalı”
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, Mersin bölgesinde yapılması planlanan SAHA kümelenmesi ile ilgili bilgiler verdi. Demir, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii bünyesinde büyüyen projeler, savunma sanayi çalışmalarında Türkiye'nin her türlü katma değerini kullanmak, bu yolculuğu hep birlikte yapmak için buradayız. Bugünkü ziyaretimizde savunma sanayii alanında hizmet veren şirketlerimizin yöneticilerini sanayicilerimiz ile buluşturmak istedik. SAHA kümelenmesini ben şu şekilde anlatmak istiyorum; SAHA, İstanbul bölgesinde Savunma ve Havacılık Kümelenmesi adıyla başladı. İstanbul bölgesinde oldukça yetkin bir savunma sanayii ve teknoloji altyapısı var. Bu çalışmaların sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması için Mersin, Antalya, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerimiz bir araya gelerek kümelenme oluşturmalılar. Böylece her bölgede birer alt küme oluşturarak daha verim alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Bölgemizde 250’ye yakın firma, 25 bin istihdam var”
MTOSB Başkanı Sabri Tekli de bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. MTOSB’nin üç farklı bölge üzerinde faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tekli, “250’ye yakın firmanın yer aldığı bölgemizde yaklaşık 25 bin kişi istihdam edilmektedir. Sanayicilerimizin parsel taleplerinin devam etmesinin sonucu olarak yeni ilave alanlar olan 4. Bölgede yer seçim süreci tamamlanmış olup beş ve altıncı bölge çalışmalarımıza ise devam etmekteyiz. Her geçen gün üretimin arttığı bölgemizde enerji arzının öneminin bilinciyle bölgedeki atıl arazileri GES tesislerine çevirdik ve bugüne kadar 51,7 MegaWatt kurulu güce sahip bu yatırımları tamamladık. Şu anda bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 15’ini güneşten karşılamaktayız” diye konuştu.
Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile ilgili bilgiler de veren Tekli, “Sanayicilerimizin üst düzey yöneticilerine verimlilik ve inovasyon alanlarında eğitimler vererek, işletmelerin yönetsel becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle son yıllarda dünyamızda ticaret farklı bir boyut kazandı. Daha rekabetçi bir ortamın oluştuğu yeni dünya düzeninde bizler üreticilerimize Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile üretim süreçlerini daha verimli yönetmelerine ve ürünlerini geliştirmelerine imkan tanıyoruz” şeklinde konuştu.

MTOSB’de SAHA ofisi açılması talebi
Başkan Demir’den Mersin’de SAHA ofisi açılması konusunda destek isteyen Tekli, şunları söyledi:
“Yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek ve yönlendirme gücüne sahip platform olan SAHA İstanbul Projesi bizler için güzel bir örnek teşkil etmektedir. İlimiz bu kapsamda Gaziantep’te yapıldığı gibi savunma sanayi ve havacılık sektörünü geliştirmek ve yerlilik oranının yükseltilmesi amacıyla bölgemiz firmalar ile birlikte çalışmalar yürütmek için MTOSB’de bir SAHA ofisinin açılması bizler için çok kıymetli olacaktır. Bizlere ve sanayicilerimize bu kapsamda vereceğiniz görev ve talimatlar bizler için hem gurur kaynağı olacaktır hem de sanayicimizin büyük heyecan ile katkı sağlayacağı bu çalışmalar, ülkemize ve Mersin’e güç katacaktır.”

“Mersin sanayicisine büyük iş düşmektedir”
Türkiye’de savunma sanayi yerlilik oranının yüzde 7580’lar civarında olduğunu dile getiren Tekli, “Ülkemizin bu konuda belirlediği strateji yüzde 100 yerlilik oranını yakalamak. Bu çerçevede, Mersin sanayicisine büyük iş düşmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 7 Türk firmasının yer alması bizi hem gururlandırıyor hem de bu ülkenin insanının potansiyeline ışık tutuyor. Tabi ki biz şu an 7 olan bu firma sayısını ne kadar yukarı taşırız, bunları hedeflemeliyiz; çünkü gelişen teknolojiye ayak uyduran yeni bir Türkiye var. Her geçen gün büyüyen savunma sanayi ve havacılık alanındaki gelişimler, ilimiz sanayicisini bu alanda yatırım yapmaya teşvik ediyor. Kara, deniz ve havacılık ile alakalı tüm sektörlere çözümler üretebilecek ve işbirliği potansiyeli taşıyan kabiliyete sahip bölgemizde yer alan işletmelerimizin Savunma Sanayii nezdinde YETEN ve EYDEP gibi programlara katılım sağlayarak başarılı firmalar arasında yer alacağına inanmaktayım. Bu programlara katılmış olan bölgemiz firmaları savunma ve havacılık sektöründeki firmalar ile halihazırda çalışmaktalar. Bu projelerde yer alan firmalarımız çalışmaları hakkında deneyimlerini bizlerle paylaşmak isteyeceğine inanıyorum. Sanayicimizin üretim kabiliyetinin her geçen gün arttığının çok güzel bir örneği olan bu çalışmaların bölgemiz firmalarına yol gösterici olacağı inancındayım. Son zamanlarda hızla büyümeye devam eden bölgemize, sadece ülke çapında değil, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz ürünlerin yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığının yol göstericiliği ile savunma sanayi alanında da adını duyuran önemli sanayi bölgelerinden biri olacağımız kanısındayım” dedi.
Konuşmaların ardından sanayiciler Başkan Demir ve beraberindeki heyete sorular sorarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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