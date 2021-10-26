Tarsus’ta çıkan ev yangını hasara yol açtı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bahçe Mahallesi 0566 sokaktaki Suat Balkış’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yandı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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