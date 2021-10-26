Akdeniz’de park ve yeşil alanlarda kesintisiz bakım

Akdeniz Belediyesi, her yaştan vatandaşın dinlenmek, güzel vakit geçirmek, çocukların da gönüllerince eğlenmek için uğradığı park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve tadilat çalışmalarını plan ve program kapsamında sürdürüyor. Ekipler; okul, cami, sağlık ocağı, taziye evi ve muhtarlıkların etrafındaki yeşil alanlarda ot biçme ve çevre düzenlemesinin yanı sıra kamelyalar yapıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan oturma, oyun, spor grupları ile çöp kovalarını da değiştiren veya tadilattan geçirip yeniden kullanıma sunan ekipler, parkların zemini ile çevresini de yeniliyor. Hal Mahallesi Yasemin Parkında bulunan çocuk oyun grubunun etrafındaki zemini kauçuk ile döşeyen ekipler, Camişerif Mahallesi 5236 sokaktaki yeşil alanı da toprak tesviyesi ile güçlendirip budama yaptı.

Adanalıoğlu Gündoğdu Parkı; Bağlarbaşı Mahallesi ile Huzurkent Şen sokakta bulunan yeşil alanlarda fidan dikimi yapan ve can suyunu veren park bahçeler ekipleri; Akyüz, Huzurkent, Eylül Parkı, Yenitaşkent ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde ot biçimi, budama ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, park, yeşil alanların yanı sıra, spor sahalarının etrafının çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.

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