Mersin Limanı'nda ele geçirilen 60 kilo kokain sergilendi

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Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen 60 kilo 950 gram kokain, emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışma sonucunda Güney Amerika ülkelerinden gemiyle Mersin Limanına gelen muz yüklü konteynerde 52 paket halinde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, ele geçirilen kokain emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

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