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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için gezi düzenlendi

İHA

Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için gezi düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilere kent merkezinin gezdirilmesine yönelik bir proje başlattı. İlki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen gezide, Toroslar’ın Doruklu Mahallesi'nden Mersin merkeze getirilen çocuklar, Atatürk Evi ve Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etkinlik ve Sanat Merkezi gibi noktaları ilk kez gezip görme imkanı buldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, kırsalda yaşayan ve daha önce hiç Mersin’in merkezini görmeyen çocuklara yönelik bir proje başlattı. Dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara yönelik proje kapsamında öğrencilerin Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini görmelerine olanak sağlanıyor. İlki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde düzenlenen geziye 15 öğrenci katıldı.

Çocuklar keyifli bir gün geçirdi
Merkez Toroslar ilçesinin Doruklu Mahallesi'nden alınan çocuklar, ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezine getirildi. Ardından Atatürk Evi ve Müzesini gezen çocuklar, Tarsusi Kafe'de öğle yemeği yedi. Çocuklar daha sonra gezi kapsamında Arkeoloji Müzesini gezerek, oradan da Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezine gitti. Burada Survivor Parkurunda eğlenceli zaman geçiren çocuklar, son olarak Limon Kafe'de dinlendi. Ayrıca çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından kırtasiye seti de hediye edildi.

“Dezavantajlı bölgedeki çocuklarımıza Mersinimizi tanıtıyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, öğrencilere eğitimin yanı sıra psikolojik destekte de bulunduklarını söyledi. Kırsal Mahalle Okulundan Merkeze Öğrenci Getirme Projesi’nin detaylarını anlatan Karakuş, “Dezavantajlı bölgedeki çocuklarımızı alıp, sosyalleşmeleri için Mersinimizi tanıtıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız çok mutlu. Daha yeni yeni merkezimizi gören öğrencilerimiz de var. Biz bunu rutine bindirmek istiyoruz, 23 haftada bir yapacağız. İhtiyaç olan diğer ilçelerimizdeki çocuklarımızı alıp bu şekilde merkezimizi tanıtacağız” dedi.

“Çocuklarımızın tarihi ve kültürel değerlerimizi görmelerini istiyoruz”
MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer de projeyi hizmete erişimi zor olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Eğitim tabii ki çok önemli. Akademik anlamda yanlarında olmamız çok önemli ama bunun dışında değerlerimizi de görsünler istiyoruz. Henüz kırsal mahallede yaşadığı için sahile gelme fırsatı bulamamış ya da tarihi ve kültürel değerlerimizi görme şansına erişememiş öğrencilerimiz de var. Hedefimiz, bu öğrencilerimizi zamanla merkezimize getirmek” diye konuştu.

Geziye katılan çocuklar merkezden mutlu ayrıldı
Atatürk Evini ilk kez gezdiğini söyleyen Şengül Koç ise, “Burası çok güzel. Anıtkabir’in maketi var, bir sürü Atatürk’ün evini anlatan posterler, tablolar var. Atatürk’ün yaptığı işleri anlatan tablolar var. İlk kez gördüm ve çok güzel. Mersin merkezde olduğum için çok mutluyum” dedi.
Efecan Koca ise Atatürk Evi’ni ve müzeleri ilk kez gördüğünü söyleyerek, “Buralar çok güzel. Çok mutlu etti beni. Eski zamandan kalmış eşyalar vardı, heykeller var, çok güzeller” diye konuştu.
Ahmet Elhasan ise “Biz burayı çok sevdik. Öğretmenlerle tanıştık, bize hediyeler verdiler, satranç oynadık, müzeyi gezdik. Burada birçok şey gördük. Herkesle burada çok mutluyum. Her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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