Mersin'de 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

İHA

Mersin'de 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 130 gramlık 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atakent Mahallesinde faaliyet gösteren C.S. isimli şahsın iş yerinde ve ikametinde yaptığı aramada 130 gramlık bandrolsüz 136 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Tütünlere el konulurken, gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Üniversitesi, ‘Kadavralarımıza Teşekkür Töreni’ düzenledi
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, ‘Kadavralarımıza Teşekkür ...
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü ...
Nükleer teknolojinin yenilikçi ilerleyişi sürüyor Seul Ulusal Üniversitesi Nükleer Termal Hidrolik Mühendisliği Laboratuvarı Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Erol Biçer: “Nükleer, enerjiden daha fazlasıdır”
YEREL HABERLER Nükleer teknolojinin yenilikçi ilerleyişi ...
Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için gezi ...
Mersinli kadınlar makrome yapmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar makrome yapmayı öğreniyor
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Mersin’de toprağa verildi Törende Erdal Erzincanlı'nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, bağlama çalıp deyiş söylediler
YEREL HABERLER Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Mersin’de ...
Kedinin kuyruğunu çelik telle bağladılar
YEREL HABERLER Kedinin kuyruğunu çelik telle bağladılar
Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı
MIP Genel Müdür Yardımcısı Stef De Wild: “Çamlıbel’in yeniden canlanması için desteğe hazırız”
YEREL HABERLER MIP Genel Müdür Yardımcısı Stef De Wild: “Çamlıbel’in ...
Mersin'de, muz kolileri arasında 60 kilo kokain ele geçirildi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin'de, muz kolileri arasında 60 kilo kokain ele ...
Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kentin ticareti Akdeniz’de dönüyor ama ilçeye yansımıyor” "Akdeniz için hayallerimiz ve projelerimiz var”
YEREL HABERLER Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' ...
Toroslar Belediyesinden Cumhuriyet Bayramında Buray konseri
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Cumhuriyet Bayramında Buray ...
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 60 kilo kokain sergilendi
YEREL HABERLER Mersin Limanı'nda ele geçirilen 60 kilo kokain ...
Akdeniz’de park ve yeşil alanlarda kesintisiz bakım
YEREL HABERLER Akdeniz’de park ve yeşil alanlarda kesintisiz bakım
Tarsus’ta çıkan ev yangını hasara yol açtı
YEREL HABERLER Tarsus’ta çıkan ev yangını hasara yol açtı
(Düzeltme) Yumuktepe Höyüğünde 29 yıldır devam eden kazılar sona erdi Mersin’de 9 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Yumuktepe Höyüğünün arkeopark olması için kurul kararı çıktı Höyükteki çalışmalar, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren bu yönde ilerleyecek ve höyüğün bir an önce halka açılması sağlanacak
YEREL HABERLER (Düzeltme) Yumuktepe Höyüğünde 29 yıldır devam eden ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir, MTOSB'de sanayicilerle buluştu
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, MTOSB'de sanayicilerle ...
Sahte 10 bin 300 TL ile yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte 10 bin 300 TL ile yakalandılar
Oyun Koleji'nden 30 bin TL değerinde ödül
YEREL HABERLER Oyun Koleji'nden 30 bin TL değerinde ödül
Yumuktepe Höyüğünde 29 yıldır devam eden kazılar sona erdi Mersin’de 9 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Yumuktepe Höyüğünün aquapark olması için kurul kararı çıktı Höyükteki çalışmalar, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren bu yönde ilerleyecek ve höyüğün bir an önce halka açılması sağlanacak
YEREL HABERLER Yumuktepe Höyüğünde 29 yıldır devam eden kazılar sona ...
İdealdent çarşı şubesi açılışı Mersin iş dünyasını bir araya getirdi
YEREL HABERLER İdealdent çarşı şubesi açılışı Mersin iş dünyasını ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklenecek
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklenecek
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı
YEREL HABERLER Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.