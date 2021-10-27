Mersin'de rüşvet alırken suçüstü yakalanan memur tutuklandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'de sosyal yardım ödeneği bağlama vaadiyle kandırdığı kişiden rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur M.B. tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur M.B.'nin bir vatandaştan rüşvet istediği yönünde şikayet geldi. İhbar eden kişi ile görüşen kurumun suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. M.B. sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu bir kişiden kurum dışında rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-10-27 16:10:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.