SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Oleksandr Dotsenko (Ukrayna)
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Zellous 15, Hollingsworth 4, Fagbenle 5, Hayes 17, Feride Akalan 7, Sinem Ataş 14, Turner 23, Anigwe 16, Esra Ural Topuz
INVESTİNTHEWEST ENEA GORZOW: Hristova 22, Tikhonenko 6, Matkowska 1, Makurat 8, Hurt 8, Duchnowska 6, Jones 8, Michniewicz 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-15
İLK YARI: 49-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-46
5 FAUL: Hollingsworth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Hristova (InvestinTheWest Enea Gorzow)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Polonya temsilcisi InvestinTheWest Enea Gorzow'u 106-62 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-27 22:16:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.