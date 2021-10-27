Yine kahrolduk! Doğumdan 6 gün sonra hayata veda etti

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Oleksandr Dotsenko (Ukrayna)

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Zellous 15, Hollingsworth 4, Fagbenle 5, Hayes 17, Feride Akalan 7, Sinem Ataş 14, Turner 23, Anigwe 16, Esra Ural Topuz

INVESTİNTHEWEST ENEA GORZOW: Hristova 22, Tikhonenko 6, Matkowska 1, Makurat 8, Hurt 8, Duchnowska 6, Jones 8, Michniewicz 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 49-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-46

5 FAUL: Hollingsworth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Hristova (InvestinTheWest Enea Gorzow)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Polonya temsilcisi InvestinTheWest Enea Gorzow'u 106-62 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-27 22:16:05



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