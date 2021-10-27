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Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Investinthewest Enea Gorzow: 106-62

DHA

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Investinthewest Enea Gorzow: 106-62


SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Oleksandr Dotsenko (Ukrayna)
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Zellous 15, Hollingsworth 4, Fagbenle 5, Hayes 17, Feride Akalan 7, Sinem Ataş 14, Turner 23, Anigwe 16, Esra Ural Topuz
INVESTİNTHEWEST ENEA GORZOW: Hristova 22, Tikhonenko 6, Matkowska 1, Makurat 8, Hurt 8, Duchnowska 6, Jones 8, Michniewicz 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-15
İLK YARI: 49-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-46
5 FAUL: Hollingsworth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Hristova (InvestinTheWest Enea Gorzow)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Polonya temsilcisi InvestinTheWest Enea Gorzow'u 106-62 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-27 22:16:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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