MESKİ'ye Bolivya ilgisi

Bolivya Çokuluslu Devleti’nden 15 kişilik heyetin, MESKİ'ye bağlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bolivya Çevre Bakan Yardımcısı, bakanlık yetkilileri ile su idaresi yetkililerinin de içerisinde yer aldığı15 kişilik heyet, MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 23 atıksu arıtma tesisinin en büyüğü olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde teknik incelemeler yaptı. Heyete, tesiste yapılan çalışmalar, arıtma tesisi proses süreci ile arıtılan atıksuyun yeniden kullanımı hakkında bilgiler verildi.

MESKİ yetkilileri tarafından yapılan detaylı sunumlar ve saha ziyaretlerinden son derece memnun ayrılan heyet, teknik destek almak için MESKİ Genel Müdürlüğü ile iletişimi kesmeyeceklerini vurguladılar.

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