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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanı Gültak, hal esnafıyla buluştu

İHA

Başkanı Gültak, hal esnafıyla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hal esnafıyla buluştu. Ziyaretinde esnafla sohbet eden Başkan Gültak, Hal Camisinde ise incelemelerde bulundu.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile Mersin Sebze ve Toptancı Tüccarlar Dayanışma Derneğini, ardından da hal esnafı ile meyvesebzeleri kasalara dizen, paketleme yapan kadın işçileri ziyaret etti.
Ziyarette ilk olarak Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ve işletme sahipleri ile kahvaltı yapan Gültak, ardından halde bulunan işletmeleri gezerek esnaf ve işçilerle sohbet etti. Belediye olarak, 2,5 yıl içerisinde ilçeye ve vatandaşlara kazandırdıkları hizmet ve projeleri de anlatan Gültak, gün içerisinde Hal Camisinde de incelemelerde bulundu. Camiye bir taziye evi kazandırılması ve tuvaletlerinin yenilenmesi için proje hazırladıklarını kaydeden Gültak, önümüzdeki birkaç hafta içinde de ihaleye çıkılarak birkaç ay içinde tüm eksiklerin tamamlanacağını ifade etti.

“Kentimiz ticaretinin döndüğü bir merkez”
Ziyareti hakkında bir değerlendirme yapan Başkanı Gültak, Mersin Toptancılar Kompleksinin, kentin ticaretinin döndüğü çok önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, “Esnafımızı, meslek odalarımızı ve sivil toplum örgütlerimizi devamlı ziyaret ediyoruz. Çünkü hem sunduğumuz hizmet ve çalışmaları yerinde kontrol ediyoruz hem de halkımıza verdiğimiz sözlerin yerine getirilip getirilmediğini görüyoruz. Bugünkü ziyaretimizde de hem Mersin Halini görmek, esnafımızla sohbet etmek hem de ekiplerimizin burada yaptığı işleri takip etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdik. Dernek yöneticilerimizin ve esnafımızın bir takım taleplerini ve önerilerini dinledik. Belediye olarak bu talepleri en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışacağız. Sıcak karşılamaları nedeniyle dernek başkanlarımıza, hal esnafımıza ve halde çalışan işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

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