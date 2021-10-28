Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyesi kanocular, Göksu Irmağı’nda kürek çekerek kano turu yaptılar.

MUDOF üyesi 2 kano sporcusu, ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi’nden Hamam Mahallesi'ne kadar ırmak boyunca kürek çekerek kano turu attılar.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, üyeler ve davetliler katıldı.

İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, ilçede su sporlarının yapılması için destek verenlere teşekkür ederek, “İlçemizin bereket kaynağı olan Göksu Irmağının çeşitli sportif faaliyetlerle kullanılabileceğini göstermiş olan MUDOF ekibine başarı diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, Mut Belediyesi olarak sporculara desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

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