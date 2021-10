Mersin’de başkanlar cumhuriyet coşkusunu paylaştı

– Mersin’de belediye, siyasi parti ve kurum başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yıl dönümünü kutladılar.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yayınladığı mesajda, cumhuriyetin ilanının 98’inci yıldönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını vurguladı. Cumhuriyet Bayramını kutlayan Seçer, “Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman mesai ve mücadele arkadaşlarının milletimizle birlikte kazandığı eşsiz ve destansı zaferimizin tacıdır. Cumhuriyetin ilanı hepimiz için olduğu kadar, tüm dünya için de çok özeldir. Çünkü bizim cumhuriyetimizin temelinde tam bağımsızlık ruhu vardır. Çünkü bizim cumhuriyetimiz; ulus ve yurttaşlık esasına dayalı bir dönüşüm projesidir. Gazi Mustafa Kemal’in de vurguladığı gibi ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olan Cumhuriyetimiz, ‘büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi’dir. Bu müjdenin ışığında, sonsuz güven duygusuyla; ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara yükseltmek ve yüceltmek temel hedefimiz olmalıdır. Bizler, cumhuriyetimizin kazanımlarıyla geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. Çünkü; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyet kenti Mersin’e sahip çıkma sözümüz var. Bu söz, bizleri bir arada tutuyor” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Yılmaz, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Benim en büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümüne erişmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin damarlarında dolaşan asil kanla kurulmuştur. Cumhuriyetimizi ve vatanımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Cumhuriyet, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının gurur verici eseri, geleceğimizin en büyük güvencesidir ve Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenleyecekleri Buray konserine tüm hemşehrilerini davet etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise mesajında, “Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerlerken, bu kıymetli mirası gelecek nesillerimize daha güçlü kazanımlarla teslim etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aradan geçen 98 yılda, ecdadımızın bizlere mirası ve en değerli emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve yüceltmek konusundaki kararlılığımız ilk günkü gurur ve heyecanla devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kenetlenen fedakar milletimiz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadeleyle verdiği Kurtuluş Savaşında kahramanlık destanı yazmıştır. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını kutlamanın gurur, coşku ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi yükseklere ulaştırma mücadelemiz kararlılıkla sürecek; Atatürk’ün dediği gibi; ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını, milletçe bu heyecanı paylaştıklarını vurguladı. Aydınlık yarınlara hep birlikte kenetlenerek ulaşılacağını belirten Ercik, mesajında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimiz, millet olarak bu büyük zafere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kararlılıkla ve azimle omuz omuza verip kazanılmış büyük bir eserdir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Cumhuriyet; milletimizin yeniden doğuşunun adıdır, milletimizin azminin ve birlikteliğinin simgesidir.”

MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da mesajında, “Modern ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizin kurucularını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet sayesinde ülkemiz, her alanda ortaya koyduğu atılımlar ile müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemiş ve uluslararası alanda hak ettiği saygınlığı elde etmiştir. Cumhuriyetimiz, ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası alanda gücünün ve rekabetçiliğinin en önemli dayanağı olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanının 98’inci yıldönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, kadınıyla erkeğiyle omuz omuza verilen kutsal mücadeleyle Türk’ün gücünü göstermek, esarete, yoksulluğa, cehalete boyun eğmemektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

