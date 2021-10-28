Tarsus İdmanyurdu'nda Gürses Kılıç dönemi

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, Hüseyin Kalpar´dan boşalan teknik direktörlüğe Gürses Kılıç´ı getirdi. Kılıç, kulüp tesislerinde başkan Şahin Kırbıyık ve yöneticilerin katıldığı törende imzayı atarak göreve başladı.
Törende konuşan Kılıç, "Türk futbolunun önemli camialarından birisi Tarsus İdman Yurdu´nda olduğum için mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreci hep beraber birlikte, herkesin desteğiyle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Uzun yıllar Süper Lig´de futbol oynadım. Ayrıca yine uzun süredir teknik adamlık yapıyorum. Tuzla, Hatay, Yeni Malatya, Kırşehir ve son olarak Şanlıurfa´da hocalık yaptım. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.
Kulüp başkanı Şahin Kırbıyık ise tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek "Allah´ın izniyle bu yıl şampiyon olacağız. Yönetim olarak tüm arkadaşlarımızla birlik beraberlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-10-28 22:13:45
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