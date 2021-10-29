Öğretmenlerden zeybek gösterisi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğretmenleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladıkları programda oynadıkları zeybekle öğrencilerden alkış aldı.

Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesi´nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 98´inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Okul bahçesindeki programda öğrencilerden oluşan koro, bayram şarkıları seslendirdi, bayrak geçişi yapıldı. Öğretmenlerin hazırladığı zeybek gösterisi ise beğeniyle izlendi, öğrencilerden alkış aldı.

Program 10´uncu Yıl Marşı´nın okunmasıyla ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-10-29 10:28:31



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