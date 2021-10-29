Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansını aldı

Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu Nükleer A.Ş. adına Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı. Lisansın düzenlenmesi, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor.

İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) sunulmuştu. Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporunu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizini ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi NDK’ya ibraz etmişti.

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda NDK tarafından verilen karar ile Akkuyu NGS’nin 4’üncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, 4’üncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapılarının inşaatına başlanmasını mümkün kılıyor.



“Projemiz için çok önemli bir aşama”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “4’üncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınması, projemiz için çok önemli bir aşamadır. Öncelikle bu önemli belgenin elde edilmesinde emeği geçen tüm Türk ve Rus meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. 4’üncü güç ünitesinin yapımına ilişkin lisansın alınmasıyla birlikte, 4 üniteli nükleer santralimizin inşaatına ilişkin lisanslama sürecini tamamlayarak Nükleer Düzenleme Kurumundan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık 4 güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında 4’üncü ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz" dedi.

İnşaat lisansının alınmasından önce 4’üncü ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak, zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülüyordu. Bu yılın sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel altı beton levhalarının yapımına başlanması ve ardından temellerin güçlendirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santraline ilişkin lisanslama süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli devlet kurumlarından yaklaşık 120 farklı lisans, izin ve onayın alınmasını öngörüyor. Bugüne kadar proje kapsamında ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu belgesi, elektrik üretim lisansı, dört güç ünitesi için sınırlı çalışma izinleri ve inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali işletme izni gibi kilit öneme sahip olan lisans ve izinler düzenlendi. Önümüzdeki süreçte Nükleer Düzenleme Kurumu, yapım aşaması devam eden dört güç ünitesinin her biri için hizmete sokma, yakıt yükleme, devreye alma ve işletme personelin lisanslandırılması gibi konularda lisans başvurularını değerlendirmeye alacak.

Akkuyu NGS sahası, nükleer enerji sektöründe dünyanın en büyük inşaat alanlarından biri haline gelmiş durumda. 13 binden fazla kişinin çalıştığı Akkuyu NGS sahasında, 70'in üzerinde kule vinci dahil olmak üzere binden fazla inşaat ekipmanı ve aracı yer alıyor. Sahada yürütülen bütün çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız nükleer yapı denetim kuruluşlarının yakın denetimi ve koordinasyonu içerisinde gerçekleştiriliyor.

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