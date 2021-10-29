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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı

DHA

Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı


MERSİN, (DHA)NÜKLEER Düzenleme Kurulu, Akkuyu Nükleer A.Ş. adına Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı.
İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu´na (NDK) sunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi´ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi NDK´ya ibraz etmişti. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda Akkuyu NGS´nin 4´üncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, 4´üncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapılarının inşaatına başlanmasını mümkün kılıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"4´üncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınması, projemiz için çok önemli bir aşamadır. Öncelikle, bu önemli belgenin elde edilmesinde emeği geçen tüm Türk ve Rus meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. 4´üncü güç ünitesinin yapımına ilişkin lisansın alınmasıyla birlikte,4 üniteli nükleer santralimizin inşaatına ilişkin lisanslama sürecini tamamlayarak Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık 4 güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında 4´üncü ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz."
İnşaat lisansının alınmasından önce 4´üncü ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak, zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülüyordu. Bu yılın sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel altı beton levhalarının yapımına başlanması ve ardından temellerin güçlendirilmesi planlanıyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santraline ilişkin lisanslama süreci, Türkiye'nin çeşitli devlet kurumlarından yaklaşık 120 farklı lisans, izin ve onayın alınmasını öngörüyor. Bugüne kadar proje kapsamında ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu belgesi, elektrik üretim lisansı, dört güç ünitesi için sınırlı çalışma izinleri ve inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali işletme izni gibi kilit öneme sahip olan lisans ve izinler düzenlendi. Önümüzdeki süreçte Nükleer Düzenleme Kurumu, yapım aşaması devam eden dört güç ünitesinin her biri için hizmete sokma, yakıt yükleme, devreye alma ve işletme personelin lisanslandırılması gibi konularda lisans başvurularını değerlendirmeye alacak.
Akkuyu NGS sahası, nükleer enerji sektöründe dünyanın en büyük inşaat alanlarından biri haline gelmiş durumda. 13 binden fazla kişinin çalıştığı Akkuyu NGS sahasında, 70'in üzerinde kule vinci dahil olmak üzere, 1000'den fazla inşaat ekipmanı ve aracı yer alıyor. Sahada yürütülen bütün çalışmalar, Türkiye´nin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız nükleer yapı denetim kuruluşlarının yakın denetimi ve koordinasyonu içerisinde gerçekleştiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-10-29 13:58:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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