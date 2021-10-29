Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü açarak yaşadılar

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Akdeniz Güneş Sitesi ve Acar Sitesi sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk büstü açılışını yaparak kutladı.

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan 'Her siteye bir Atatürk büstü' kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Atatürk büstlerinin açılışını, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, site sakinleri ve çocuklarla birlikte yaptı.

Atatürk büstü, Başkan Tarhan ve törene katılanların kurdeleyi çekmesiyle alkışlar arasında açıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği törende Başkan Tarhan, çocuklara ve gençlere nutuk kitabı dağıttı. Törende sitelerine Atatürk büstü yapımında verdiği destek nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür eden sitesi sakinleri, Atatürk sevgisiyle dolu Mezitli’de yaşamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini söylediler.

Atatürk ve cumhuriyet sevgisiyle dolu çağdaş çizgisiyle Mezitli’de yaşayanların her zaman farkını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Tarhan ise "Elimizden geldiği ölçüde halkımızla birlikte kutlamaya katılmaya gayret gösteriyoruz. Günün ilk saatlerinden bu yana birçok sitemizde gerçekleştirilen kutlamalara katılarak halkımızın bayram coşkusuna ortak olduk. Tüm cumhuriyet sevdalıları ile birlikte Atatürk devrimlerini, cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Atatürk, son derece kısıtlı imkanlara rağmen çok büyük başarılar elde etti. Önce ülkesine demokrasiyi getirdi. Daha Avrupa'da gelişmiş denilen ülkelerde yokken kadınlara seçme seçilme hakkı verdi. Gençlere büyük önem verdi. Eğitime ve öğretmenlere büyük önem verdi. Çünkü insanların ve toplumun özgür ve bağımsız olması gerekiyordu. Çağdaş bir demokrasi için ömrü yetmedi ama onun hedefi olan çağdaş demokrasiyi biz getireceğiz. Ülkemizin üzerindeki kara bulutların çok kısa sürede sona ereceğinden, tekrar aydınlık güzel günlere kavuşacağımızdan hiçbir kuşkum yok" dedi.

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