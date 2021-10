Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde ‘Cumhuriyet hepimizin, konser hepimizin’ sloganıyla düzenlenen konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

28 Ekim’de Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 'Athena' konserinin ardından 29 Ekim’de Mor ve Ötesi ile Necati ve Saykolar, Özgecan Aslan Meydanı’nda sahne aldı. Binlerce Mersinlinin akın ettiği konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı.

Mor ve Ötesi Grubuna çiçek takdim ederek, coşkulu kitleye, “Bakıyorum keyfiniz yerinde. Her şey güzel mi?” diye soran Başkan Seçer’e vatandaşlardan “Evet” cevabı geldi. Seçer, “Biz zaten her şey güzel olacak demiştik. Güzel oluyor mu? Çok daha güzel olacak, size söz veriyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet’in özü, içi umut ve sevgi doludur. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını anarak konuşmasını sürdüren Seçer, “İşte Mersin. Mersin, Atatürk’ün kenti” dedi. Seçer, Mor ve Ötesi’ne, “Mersin’e çok güzel bir gece yaşatıyorlar, siz sevgili evlatlarımıza. Sağ olun, var olun” sözleri ile teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, “Bizi davet ettiği için Başkana çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir akşam oldu” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de olmaktan çok mutluyuz”

Anadolu Rock müziğin sevilen gruplarından Necati ve Saykolar, Mersin’de Cumhuriyet coşkusunu yükseltti. Eğlenceli sahne performansıyla gençlerin beğenisini toplayan grup, “Fırtına” şarkısıyla başladığı konserde Barış Manço, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların eserlerini seslendirdi. Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, gruba çiçek takdiminde bulundu.

Öte yandan gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde de kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde spor etkinlikleri yapıldı. 7’den 70’e her yaştan Mersinli, meydanda kurulan alanlarda spor aktivitelerine katıldı.

Akşam saatlerinde ise Kültür Park boyunca konser alanına doğru kortej yürüyüşü yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.