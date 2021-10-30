Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nda, evlere temizlik için giden veya yaşlı bakımı gibi işleri üstlenen ev işçisi kadınların misafir edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı, düzenlediği sosyal aktivitelerle vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kez de ev temizliğine giden ve yaşlı bakımı gibi işleri üstlenen ev işçisi kadınlar misafir edildi. Yıllardır Tarsus’ta ev işçisi olarak çalışan kadınlar, ilk kez bir etkinlikte toplanmanın mutluluğunu yaşadı. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de sosyalleşen kadınlar, kahvaltı ikramının ardından araçlara binip Gençlik Kampında gezdi. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan kadınlar, müzik dinleyip halay çekti. Kadınlara program sonunda özel olarak hazırlanan sukulentler dağıtıldı.

“Yaptığımız bütün çalışmalar sizlerin refahı ve mutluluğu için”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kampta misafir edilen kadınlarla görüntülü konuşma yaparak, “Yaptığımız bütün çalışmalar sizlerin mutluluğu için, refahı için. Siz huzurlu olun, mutlu olun, bize hayır dualarınızı eksik etmeyin, bizim için yeterlidir. Hepinize teşekkür ediyorum, hep böyle mutlu olunuz, huzurlu olunuz. İnşallah bu memleketi hep beraber daha güzel yerlere getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Ailelerinize, eşlerinize selamlarımı iletin” dedi.

Etkinliğe katılan Gülay Tunç, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “9 yıldır ev işine gidiyorum, çalışıyorum. 4 çocuğum var. Belediyemiz bizleri buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Çok beğendik, her şey çok güzeldi, güzel ağırlandık. Böyle bir etkinlik daha önce hiçbir belediye tarafından olmamıştı. İlk defa oluyor böyle bir şey, böyle bir geziye de ilk defa misafir edildik” diye konuştu.

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