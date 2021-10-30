Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda buluştu

İHA

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yetim çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda buluştu

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yetim çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her yıl 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Suphi Öner Öğretmenevinde etkinlik düzenlendi. Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su ile Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.
Kahvaltı öncesinde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar Kızılay’ın hem Türkiye’de hem dünya çapında çok önemli hizmetlere imza attığını dile getiren Vali Su, her türlü felaket ve sıkıntıda Kızılay’ın ilk yetişen ekip olduğunu vurguladı. Kızılay’ın bu başarısında yardımseverlerin de önemli bir rol üstlendiklerini belirten Su, yapılan yardımların çok kıymetli olduğunu ifade ederek “Kızılay dil, din, ırk gözetmeksizin ne şekilde bir yardıma ihtiyacı olan varsa oraya koşarak, o çaresizlere çare oluyor, yardım ediyor. Bu vesile ile başta Kızılay Genel Başkanı olmak üzere tüm illerimizdeki teşkilat çalışanlarına, gönüllülerimize, Kızılay Şube Başkanımıza ve tüm destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Mersin Şube Başkanı Köse’nin de bir konuşma yaptığı program, çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' projesine destek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' ...
İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği stratejisinde 'nükleer enerji olmalı' diyor İngiltere, nükleer projelerin geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik fon ayırıyor
YEREL HABERLER İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği ...
Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
YEREL HABERLER Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galerici esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise güneş ve deniz keyfi
YEREL HABERLER Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise ...
Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır ...
Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası başladı Mersin'deki şampiyonaya 25 ilden, 30 kulüp katıldı
YEREL HABERLER Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası ...
Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu ...
Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü açarak yaşadılar
YEREL HABERLER Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü ...
Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı ...
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansını aldı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ...
Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden ...
Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mersin’de Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mersin’de ...
Jandarma ilk 9 ayda 10 bin 237 suçluyu yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ilk 9 ayda 10 bin 237 suçluyu yakaladı
Öğretmenlerden zeybek gösterisi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden zeybek gösterisi
Athena Tarsusluları coşturdu
YEREL HABERLER Athena Tarsusluları coşturdu
Özel gereksinimli bireylerden Anıtkabir ziyareti
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireylerden Anıtkabir ziyareti
Emekli evinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Emekli evinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
TİY'de Kılıç dönemi başladı
YEREL HABERLER TİY'de Kılıç dönemi başladı
Tarsus İdmanyurdu'nda Gürses Kılıç dönemi
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu'nda Gürses Kılıç dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.