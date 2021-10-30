“Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü

Mersin Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, "Yıldırım Mayruk İle Adım Adım Cumhuriyet" defilesi gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezimizde gerçekleşen defilede Türkiye'nin en ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal hazırladığı programla, Yıldırım Mayruk'un elbise tasarımlarını sergiledi.

Kurtuluş Savaşı sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için kat ettiği yolun anlatıldığı gecenin koreografisi ve elbise tasarımları büyük beğeni kazandı. Işık şovları ve Barbaros Şansal’ın sunumuyla renklenen gecede, mankenler izleyicilerin alkışları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu dönem dönem anlatan kıyafetleri taşıdı. Büyük beğeni kazanan finalinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile sahneye çıkarak ünlü modacılar Mayruk, Şansal ve mankenlerle birlikte açılan dev Atatürk posterine selam verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye, milletvekilleri, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Mezitlilileri çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nden izler barındıran bir defile ile buluşturmak istediklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yüz yılı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü, bize bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır biçimde kutlamak amacıyla etkinlikler düzenledik. Klasik müzik ile dünyaya mal olmuş değerli piyanist Fazıl Say konserinin ardından sizleri 'Adım Adım Cumhuriyet' defilesi ile buluşturmak istedik. Değerli modacımız Yıldırım Mayruk’un hazırladığı Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş çizgisini yansıtacak kıyafetlerin yer aldığı Adım Adım Cumhuriyet defilesinde sizlerle olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Tarhan, “Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98'inci yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Mezitli Belediyesi olarak, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı sonrası 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyete yakışır biçimde çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk sevgisiyle dolu yeni nesiller için çocuk gündüz bakımevleri, okuma evleri, gençlik merkezleri, aktif yaş alma merkezleri, tarım kooperatifleri, Cumhuriyete yakışır bir yaşam için kadın üretici pazarları açıyor, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin bütün niteliklerini halkımızla buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Sonsuza kadar Cumhuriyet" dedi.

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