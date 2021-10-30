Tarsus´ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev küle döndü. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde Kasım Ekenler'e ait çiftlik evinde henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında onlarca besi hayvanı itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, çiftlik evi kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-30 23:48:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.