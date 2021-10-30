Tarsus'ta çiftlik yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik çıkan yangında küle dönerken, çiftlikteki hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Verimli mevkiinde Kasım Ekenler'e ait çiftlik evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri alev topuna dönen çiftliğe müdahale etti.

Onlarca besi hayvanı Büyükşehir Belediye itfaiyesinin gayreti ile telef olmaktan kurtulurken, yangının çevre evlere sıçraması ise son anda önlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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