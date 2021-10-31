Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına uğruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe’ uygulaması, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden öğrencilerin akınına uğruyor. Üniversitelilere ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunan 'Çamaşır Kafe', 9 aylık eğitimöğretim dönemi boyunca bir üniversitelinin bütçesine yaklaşık 5 bin lira katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin Mersin merkezde ve Tarsus’ta hizmet veren ‘Çamaşır Kafe’leri, uzaktan eğitim döneminin ardından yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte üniversitelilere bir kez daha kapılarını açtı.

2019 yılında Çiftlikköy Mahallesi'nde hizmete başladığı sıralarda öğrencilerden yoğun ilgi gören Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi de 2020’nin Haziran ayında Tarsus Üniversitesi civarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde açıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Çamaşır Kafe’ye yoğun ilgi

Artan vakalar nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi 'Çamaşır Kafe’leri de etkiledi. Bu süreçte az sayıda öğrenciye hizmet veren Çamaşır Kafe, yüz yüze eğitime başlandığı bu dönemde gençler tarafından yeniden yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma imkanı sunan Çamaşır Kafe’de gençlerin deterjan ve yumuşatıcıları da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çamaşır Kafe’de gençlere kütüphane, televizyon izleme, internet ile çay ve su hizmeti gibi birçok hizmet tamamen ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerin, bu hizmetlerden faydalanabilmek için üniversite öğrenci kimlik kartını göstermesi yeterli oluyor.

Çamaşır Kafe ile bir öğrenci 9 ayda 4 bin 680 TL tasarruf sağlıyor

Piyasada bir makine dolusu çamaşırın yıkama ve kurutma işlemine 65 TL veren bir öğrenci, Çamaşır Kafe’de bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor. Çamaşır Kafe sayesinde haftada bir kere renkli ve beyaz çamaşırlarını yıkatan bir öğrencinin ayda 520 TL, 9 aylık bir eğitimöğretim döneminde ise 4 bin 680 TL cebinde kalıyor. Açıldığı dönemde öğrencilere ücretsiz çorba ve ekmek ikramında da bulunulan Çamaşır Kafe’de bu hizmet yeniden başlayacak.

“Burası klasik bir çamaşırhane değil. Adı üstünde, Çamaşır Kafe”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Çamaşır Kafe hizmetinin öğrencilerin ihtiyaçlarından ortaya çıktığını vurguladı. Uzaktan eğitim sürecinde az sayıda gence hizmet veren Çamaşır Kafe’nin şimdi yeniden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Yaşar, “Bizi çok mutlu eden bir süreç. Her gün onlarca öğrenciyi burada ağırlıyoruz” dedi. Gençler için ilerleyen günlerde Çamaşır Kafe’de müzik dinletisinden masa tenisine kadar birçok sosyal aktiviteyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Yaşar, “Burayı gençler için bir sosyal çekim merkezi olarak düşünüyoruz. Burası klasik bir çamaşırhane değil. Adı üstünde, Çamaşır Kafe. Dinlendirici, kaliteli vakit geçirmeyi sağlayan, eğlendirici, ihtiyaç giderici bir mekan” diye konuştu.

“Çamaşırlarımız yıkanırken burada online dersimize girebiliyoruz”

Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4’üncü sınıf öğrencisi Hande Bostancı, en son 2’nci sınıfta faydalandığı Çamaşır Kafe’nin kendisine bu dönemde de oldukça kolaylık sağladığını vurgulayarak, “Çamaşır Kafe’nin açılması çok yararlı oldu. Öğrenciler gerçekten çok rahatladılar. Ben Adanalıyım. Bir öğrenci için kuru temizlemeye gitmek, oraya ayrı bir bütçe ayırmak bir lükstür. Burası onun için bayağı avantajlı. Az önce de online dersimiz vardı. Burası internet imkanı da sağlıyor. Çamaşırlarımız yıkanırken online dersimize girebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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