Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına uğruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına uğruyor

İHA

Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına uğruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe’ uygulaması, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden öğrencilerin akınına uğruyor. Üniversitelilere ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunan 'Çamaşır Kafe', 9 aylık eğitimöğretim dönemi boyunca bir üniversitelinin bütçesine yaklaşık 5 bin lira katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin Mersin merkezde ve Tarsus’ta hizmet veren ‘Çamaşır Kafe’leri, uzaktan eğitim döneminin ardından yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte üniversitelilere bir kez daha kapılarını açtı.
2019 yılında Çiftlikköy Mahallesi'nde hizmete başladığı sıralarda öğrencilerden yoğun ilgi gören Çamaşır Kafe’nin ikinci şubesi de 2020’nin Haziran ayında Tarsus Üniversitesi civarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde açıldı.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Çamaşır Kafe’ye yoğun ilgi
Artan vakalar nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi 'Çamaşır Kafe’leri de etkiledi. Bu süreçte az sayıda öğrenciye hizmet veren Çamaşır Kafe, yüz yüze eğitime başlandığı bu dönemde gençler tarafından yeniden yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma imkanı sunan Çamaşır Kafe’de gençlerin deterjan ve yumuşatıcıları da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çamaşır Kafe’de gençlere kütüphane, televizyon izleme, internet ile çay ve su hizmeti gibi birçok hizmet tamamen ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerin, bu hizmetlerden faydalanabilmek için üniversite öğrenci kimlik kartını göstermesi yeterli oluyor.
Çamaşır Kafe ile bir öğrenci 9 ayda 4 bin 680 TL tasarruf sağlıyor
Piyasada bir makine dolusu çamaşırın yıkama ve kurutma işlemine 65 TL veren bir öğrenci, Çamaşır Kafe’de bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor. Çamaşır Kafe sayesinde haftada bir kere renkli ve beyaz çamaşırlarını yıkatan bir öğrencinin ayda 520 TL, 9 aylık bir eğitimöğretim döneminde ise 4 bin 680 TL cebinde kalıyor. Açıldığı dönemde öğrencilere ücretsiz çorba ve ekmek ikramında da bulunulan Çamaşır Kafe’de bu hizmet yeniden başlayacak.
“Burası klasik bir çamaşırhane değil. Adı üstünde, Çamaşır Kafe”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Çamaşır Kafe hizmetinin öğrencilerin ihtiyaçlarından ortaya çıktığını vurguladı. Uzaktan eğitim sürecinde az sayıda gence hizmet veren Çamaşır Kafe’nin şimdi yeniden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Yaşar, “Bizi çok mutlu eden bir süreç. Her gün onlarca öğrenciyi burada ağırlıyoruz” dedi. Gençler için ilerleyen günlerde Çamaşır Kafe’de müzik dinletisinden masa tenisine kadar birçok sosyal aktiviteyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Yaşar, “Burayı gençler için bir sosyal çekim merkezi olarak düşünüyoruz. Burası klasik bir çamaşırhane değil. Adı üstünde, Çamaşır Kafe. Dinlendirici, kaliteli vakit geçirmeyi sağlayan, eğlendirici, ihtiyaç giderici bir mekan” diye konuştu.
“Çamaşırlarımız yıkanırken burada online dersimize girebiliyoruz”
Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4’üncü sınıf öğrencisi Hande Bostancı, en son 2’nci sınıfta faydalandığı Çamaşır Kafe’nin kendisine bu dönemde de oldukça kolaylık sağladığını vurgulayarak, “Çamaşır Kafe’nin açılması çok yararlı oldu. Öğrenciler gerçekten çok rahatladılar. Ben Adanalıyım. Bir öğrenci için kuru temizlemeye gitmek, oraya ayrı bir bütçe ayırmak bir lükstür. Burası onun için bayağı avantajlı. Az önce de online dersimiz vardı. Burası internet imkanı da sağlıyor. Çamaşırlarımız yıkanırken online dersimize girebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı Silifke açıklarındaki gezi teknesinin batması cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçılar ...
Tarsus´ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus´ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü
Tarsus'ta çiftlik yangını
YEREL HABERLER Tarsus'ta çiftlik yangını
“Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER “Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü
Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' projesine destek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' ...
İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği stratejisinde 'nükleer enerji olmalı' diyor İngiltere, nükleer projelerin geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik fon ayırıyor
YEREL HABERLER İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği ...
Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
YEREL HABERLER Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galerici esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise güneş ve deniz keyfi
YEREL HABERLER Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise ...
Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır ...
Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası başladı Mersin'deki şampiyonaya 25 ilden, 30 kulüp katıldı
YEREL HABERLER Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası ...
Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu ...
Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü açarak yaşadılar
YEREL HABERLER Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü ...
Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı ...
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansını aldı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ...
Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden ...
Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mersin’de Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mersin’de ...
Jandarma ilk 9 ayda 10 bin 237 suçluyu yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ilk 9 ayda 10 bin 237 suçluyu yakaladı
Öğretmenlerden zeybek gösterisi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden zeybek gösterisi
Athena Tarsusluları coşturdu
YEREL HABERLER Athena Tarsusluları coşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.