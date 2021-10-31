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Seçer: "Bu kentte yaşayan herkes Mersinlidir" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, servis esnafıyla şenlikte buluştu

İHA

Seçer: "Bu kentte yaşayan herkes Mersinlidir" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, servis esnafıyla şenlikte buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de yerli ve yabancı kavramını kabul etmediğini belirterek, "Burada yaşayan, burada doyan, kendini Mersinli hisseden bütün hemşehrilerim Mersinlidir” dedi.
Seçer, Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Bahar Şenliği’ne katıldı. Mersin’in göç ile büyüyen bir kent olduğunu belirten Seçer, aidiyet duygusu hisseden herkesin Mersinli olduğunu vurguladı. Seçer, “Mersin’de yerli, yabancı kavramını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak redediyorum. Burada yaşayan, burada doyan, kendini Mersinli hisseden bütün hemşehrilerim Mersinlidir. Bunun yerlisi, yabancısı yoktur. Bir kurum çatısı altında öğrencilerimizi, çalışanlarımızı işyerine ya da okuluna taşıyan yüzlerce servisçi esnafı arkadaşım var. Bunların nüfus kağıdına bakın, farklı farklı illerde doğmuş, aileleri orada, ikametgahları orada ama kendileri burada. Kendileri bir masanın etrafında. Eşleri, çocukları arkadaş. Artık bu ayrım gayrım lafını bir kenara bırakmamız lazım. Bunu ülkenin her köşesinde yaygınlaştırmamız lazım. Türkiye büyük bir aile. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız” diye konuştu.
“İnşallah, esnaf kardeşlerimizle bu birlikteliğimiz devam edecek”
Pandemiden en çok etkilenen kitlelerden birinin de servisçiler olduğunu anımsatan Seçer, bu süreçte tüm esnafın yanında olmaya çalıştıklarını, uyguladıkları sosyal politikalarla her kesimden insana ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Seçer, “Tok açın halinden anlamaz. Bizim Belediye olarak öncelikli politikalarımız sosyal politikalar. Bu kentte okula giderken giyecek ayakkabısı olmayan bir çocuk varsa, karnını doyuramayan bir çocuk varsa, bebeğine mama alacak parası olmayan anneler varsa, ben istediğim kadar metro yapayım, istediğim kadar yol yapayım, istediğim kadar bina yapayım, istediğim kadar konser verdireyim bir kıymeti harbiyesi olur mu? Ama pandemi şartlarının yavaş yavaş gevşemesi ile beraber çok şükür okullar açıldı, iş yerleri tekrar faaliyete girdi, işleriniz de inşallah bir düzene girecek” ifadelerini kullandı.
Servisçi esnafını rahatlatmaya yönelik bazı kararlar aldıklarını, esnaf ve oda başkanları ile diyaloğa büyük önem verdiklerini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi: “Biz konuştuğumuz, diyalog kurduğumuz sürece bütün sorunları çok daha çabuk çözeriz. Bu sürede de böyle oldu. Vize ücretleri ile ilgili talepleri oldu odanın, başımız üzerine dedik. ‘UKOME’den karar çıkartalım, turizm bölgelerinde servis yapamıyoruz. Hiç olmazsa o da yaramıza merhem olsun’ dediler, UKOME’den karar çıkardık. Demek ki konuşunca, anlaşınca, makul olunca, kimsenin hakkına yan gözle bakmadıkça her şey gayet güzel yapılabiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah esnaf kardeşlerimizle bu birlikteliğimiz devam edecek.”
Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Çekmez ise pandemi dönemindeki sıkıntıları tekrar yaşamama dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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