Toroslar'da kamp ateşleri cumhuriyet için yakıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 98 genç, Gözne Mahallesi Karatepe mevkinde düzenlenen 29 Ekim Gençlik Kampı’nda buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampa katılan 17 ile 24 yaş aralığındaki gençler, spordan sanata birçok aktiviteyle ve müzikle dolu iki gün geçirdi. Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü kampta; doğa yürüyüşünden drone uçuş eğitimine, ATV sürüş deneyiminden ata sporu okçuluğa ve ilk yardıma kadar birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler yer aldı. Çömlekçilik, fotoğrafçılık, sinema, mitoloji labirenti, kısa film, elektronik müzik, yıldız avcıları ve karaoke atölyelerine de katılan gençler, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Toroslar’ın doruklarında ‘ay yıldızlı’ görsel şölen

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da gençleri kamp etkinliğinde yalnız bırakmadı. Milli marşlarla inleyen kamp alanında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, etkinliklere katıldı, ATV sürdü, ata bindi. Kamp etkinliğinin en ilgi gören çalışması ise cumhuriyetin 98’inci yılı anısına kamp alanına 9 metre 80 cm çapında, ay yıldız formunda işlenen ateş çanağı oldu. Şanlı bayrağın simgesi kamp alanında ateşle canlandırılarak görsel bir şölene dönüştürüldü, yüreklerdeki cumhuriyet ateşi vurgulandı.

Başkan Yılmaz, gençlerle birlikte ay yıldız çevresinde omuz omuza kenetlenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamp ateşinin etrafında gençlerle şarkılar söyleyip keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Yılmaz, hayata dair tecrübelerini paylaşarak gençlerin düşüncelerini de aldı.

“Gençlerimizin gücüyle cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız”

Kampa katılan tüm gençlere teşekkür eden Yılmaz; “Cumhuriyet ve bayrak aşkımızı Toroslarımızın doruklarından 98 gencimizle tüm dünyaya haykırdık. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte cumhuriyetimize ve vatanımıza ilelebet sahip çıkacağız. Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek” dedi. Yılmaz; “Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Gençlerimize yatırım yapmak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Gençlerimizin her alanda donanımlı birer birey olabilmeleri için projeler üretiyor ve çalışmalar yapıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve bu

etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi hep beraber yaşatacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Kampa katılan gençler de kendilerine böyle güzel bir imkan sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı’nı Toroslar’ın doruklarında, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile kutlamanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten gençler, bu etkinliklerin devamını diledi.

Başkan Yılmaz, şehitliği ziyaret etti

Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 98 gençle Mersin Şehitliğini ziyaret etti. Toroslar’dan 98 genci Toroslar’ın doruklarında 29 Ekim Gençlik Kampı’nda bir araya getiren Başkan Yılmaz, kampın ardından yine gençlerle birlikte şehitliğe ziyarette bulundu. Başkan Yılmaz; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlerimizle şehitliğimizi ziyaret etmek çok anlamlı ve önemli. Vatanına, milletine ve ailesine bağlı bir gençlik yetişsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleriyle de bir araya gelen gençler yaptıkları bu anlamlı ziyaretle vatan toprağında güvenle yaşayabilmenin kahraman şehitlerin fedakarlığı sayesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha sonra gençler, Başkan Yılmaz ile birlikte şehit mezarlarına gül bıraktı.

