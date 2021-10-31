Mersin'de Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları yapıldı

İHA

Mersin'de Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri ve farklı branşlarda eğitim alan sporcularının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mersin Cumhuriyet Kupası Kros İl Birinciliği Yarışları'na katıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmi programında da yer alan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmada, küçükler, yıldızlar ve gençler kızerkek gibi çeşitli kategoriler yer aldı. 150 sporcunun yer aldığı yarışmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 sporcu ile katıldı.
Kır Çiçekleri önemli dereceler aldı
Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi’nde eğitim alan Havin Yılmaz Yıldız, Kızlar 2000 Metrede birinci olurken, Medine Gökçül ise Küçük Kızlar 1500 Metrede ikinci sırada yer aldı. Erkek sporcu kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sinan Şeker, Yıldız Erkekler 4000 Metrede birinci, Mehmet Karaahmet ikinci olurken, Kamil Yalçın ise Küçük Erkekler 2000 Metrede birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları antrenörleri tarafından verildi.
Kır Çiçekleri’nden 29 Ekim kutlamaları
Kır Çiçekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kocavilayet Ortaokulu’nda düzenledikleri ritim ve dans gösterisi ile kutladı. Vurmalı çalgı aletleri ile hazırladıkları müzik gösterisinin yanı sıra sahne ve dans gösterileri de sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında Akdeniz Belediyespor'da top koşturan Osman Bodur, oynadığı futbol ile gelecek adına umut veriyor Osman Bodur, yere düşürmeden 756 kez top sektirebiliyor
YEREL HABERLER 13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin ...
Tarsus Doğa Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı yenileniyor
Toroslar'da kamp ateşleri cumhuriyet için yakıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da kamp ateşleri cumhuriyet için yakıldı
Seçer: "Bu kentte yaşayan herkes Mersinlidir" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, servis esnafıyla şenlikte buluştu
YEREL HABERLER Seçer: "Bu kentte yaşayan herkes Mersinlidir" Mersin ...
Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına uğruyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Çamaşır Kafe' üniversitelilerin akınına ...
Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı Silifke açıklarındaki gezi teknesinin batması cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçılar ...
Tarsus´ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus´ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü
Tarsus'ta çiftlik yangını
YEREL HABERLER Tarsus'ta çiftlik yangını
“Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER “Adım Adım Cumhuriyet” defilesi büyük ilgi gördü
Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, Kızılay Haftasında çocuklarla kahvaltıda ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' projesine destek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'Bikes For Kids' ...
İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği stratejisinde 'nükleer enerji olmalı' diyor İngiltere, nükleer projelerin geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik fon ayırıyor
YEREL HABERLER İngilizlerin yüzde 65'i iklim değişikliği ...
Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
YEREL HABERLER Ev işçisi kadınlar, Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galerici esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek" Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı konserlerle renklendi
Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise güneş ve deniz keyfi
YEREL HABERLER Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise ...
Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır ...
Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası başladı Mersin'deki şampiyonaya 25 ilden, 30 kulüp katıldı
YEREL HABERLER Türkiye Kulüplerarası Trap Şampiyonası ...
Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Minikler, Mezitli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu ...
Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü açarak yaşadılar
YEREL HABERLER Site sakinleri Cumhuriyet coşkusunu Atatürk büstü ...
Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin 4´üncü güç ünitesi için inşaat lisansı ...
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansını aldı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.