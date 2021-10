Kanser hastasıyken 'yağma' suçuna karıştı, eşi infazının ertelenmesini istedi

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)MERSİN'de, Gonca Seven (22), aldığı 2 yıl 11 ay ceza nedeniyle geçen temmuzdan bu yana Silifke Cezaevi´nde kalan kanser hastası eşi Ufuk Seven'in (31) tedavi olabilmesi için infazının ertelenmesini istedi.

Mut ilçesinde yaşayan Ufuk Seven, 2012 yılında 'yağma' suçuna karıştı. Yakalanıp adliyeye sevk edilen Seven, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının bir kısmını çekince denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen Seven, Haziran 2020'de tiroid kanserine yakalandı. Seven, bir süre sonra da sahte bahis operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Seven, 2 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum oldu. Önceki cezaları da eklenen Seven, Temmuz 2021'de Silifke Cezaevi´ne gönderildi.

Ufuk Seven'in 2 ve 1 yaşlarındaki çocuklarının annesi olan Gonca Seven, eşinin tedavisi için infazının ertelenmesini istedi. Seven, başvuru yaptığı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ret yanıtı aldığını söyleyerek, "Eşimin Mersin Şehir Hastanesi'nden alınan 'Hükümlü ceza infaz kurumunda hayatını idame ettiremez. 6 ay ceza tehiri uygundur' diye Sağlık Kurulu Raporu var. Eşimin infazının ertelenmesi için savcılığa verdiğim dilekçeye böyle bir hususa rastlanılamadığı gerekçesiyle ret yanıtı geldi. Elimdeki raporu Silifke'deki ilgili yerlere gönderdim. Cezaevi yetkilileri, raporu İstanbul Adli Tıp´a gönderdiğini söylüyor. İstanbul Adli Tıp´ı araştırıyorum, hiçbir şekilde böyle bir kayıt bulunamıyor. Ayrıca UYAP´tan da takip ediyorum. Orada da 'Herhangi bir dosyanız bulunmamaktadır' diyor. Tek isteğimiz infazının ertelenerek tedavisini olabilmesi" dedi.

'EŞİMİN GÖRMEDİĞİ BİR BEBEĞİ VAR'

Ekonomik durumlarının iyi olmaması nedeniyle evlerindeki eşyalarını sattığını, çocuklarıyla zorunlu olarak annesinin yanında kaldığını belirten Gonca Seven, "Avukat tutacak paramız yok. Eşimle 2 aydır görüşemiyoruz. Telefona bile çıkamıyor. Kendisi koronavirüs geçirmişti. Sonra temaslı olarak karantinaya alındı. Bu dördüncü karantinası ve şu an yine testinin pozitif olduğunu öğrendim. Ben her seferinde cezaevini arayıp sorduğumda, 'Eşiniz kronik rahatsızlığından dolayı tek müşahedede' diyorlar. Müşahedede olan bir insan yalnız kalmasına rağmen nasıl pozitif çıkıyor? Ben buna ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasını ve takip edilmesini istiyorum. Eşimin şu an hiç görmediği bir bebeği var. Ben, eşim cezaevine girdikten sonra doğum yaptım ve onun eşimin orada başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut MURAT SÖZERİ

2021-10-31 12:24:03



