Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

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Soner AYDIN/ GÜLNAR(Mersin),(DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Soner AYDIN

2021-10-31 17:47:22



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