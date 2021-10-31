Akkuyu NGS'den yangın açıklaması Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükler Güç Santrali'ndeki enerji nakil hatlarına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş'den yapılan açıklamada, Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında yangın çıktığı bilgisinin acil mesajla öğrenildiği belirtildi. Anında olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangının önce kontrol altına alındığı, sonra da tamamen söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir" denildi.

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