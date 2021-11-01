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Çukurova Bölgesel Havalimanında hedef 29 Ekim 2022 Bittiğinde Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 42’si tamamlandı Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva: “Sadece bu bölge içinde 3 bin 500-4 bin kişilik istihdam sağlanacak” “İnşallah Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz”

İHA

Çukurova Bölgesel Havalimanında hedef 29 Ekim 2022 Bittiğinde Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 42’si tamamlandı Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva: “Sadece bu bölge içinde 3 bin 500-4 bin kişilik istihdam sağlanacak” “İnşallah Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz”

– Bittiğinde Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 42’si tamamlandı. Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz. 29 Ekim 2022 hedefimiz” dedi.
Mersinlilerin uzun süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanında çalışmalar hızla sürüyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığına hizmet edecek. Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı, istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanının üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli ödeyecek.

“Altyapının yüzde 99’u, üstyapının yüzde 42’si bitti”
Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki son durumu ve hedeflerini İHA muhabirine anlattı. “Şu anda altyapıda yüzde 99’lardayız, bitmek üzere, sadece ışıklandırmalar kaldı. Üstyapıda da yüzde 42’deyiz” diyen Kozuva, çalışmaların gayet iyi gittiğini söyledi. İnşaatta iki vardiya olarak 500 kişiyle çalıştıklarını belirten Kozuva, “İlerleyen süreçte ince inşaat çalışmalarına da geçtikten sonra çalışan sayımız yaklaşık bin 100’leri bulacak” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de kargoda ikinci büyük ‘hub’ olacak”
Havalimanı tamamlanıp hizmete girdiğinde Türkiye’nin çok şey kazanacağına dikkat çeken Kozuva; özellikle de Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye başta olmak üzere Çukurova bölgesine katkısının çok büyük olacağını vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanının, özellikle kargoda çok büyük bir havalimanı olacağının altını çizen Kozuva, “Belki de Türkiye’de kargoda ikinci büyük ‘hub’ olacak. Buradan Ortadoğu ülkelerine açılan kapı olacak. O yüzden bu havalimanının bu bölgeye çok büyük şeyler katacağından eminim. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da Ulaştırma Bakanımız da her zaman dile getiriyorlar. Bu vesileyle bu bölgeye bu havalimanını yaptırdıkları ve şirketimize güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak”
Havalimanının başlıca iki hedefinin turizm ve kargo olduğunu ifade eden Kozuva, özellikle bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ihracatında önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Turizme de katkının çok büyük olacağını vurgulayan Kozuva, “Havalimanı olduğu müddetçe yaklaşık 5 yıl içinde gelen turist sayısını ikiye değil, en azından 10’a katlayacağını düşünüyorum; çünkü yurt dışından bir insan geldiği zaman ülkesinden direk uçabileceği bir havalimanı varsa turizm olan bir yerde ulaşım çok daha rahat oluyor, rahat olduğu için de tercih sebebi oluyor. Burası da inşallah Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak. İnşallah çok büyük katkısı olacak, inanıyoruz buna” şeklinde konuştu.

“Sadece bu bölge içinde 3 bin 5004 bin kişilik istihdam sağlanacak”
Havalimanının bir diğer önemli katkısının da istihdam alanında görüleceğini kaydeden Kozuva, şunları söyledi:
“Havalimanı bittikten sonra yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu istihdamın da hedeflerimiz, yaklaşık yüzde 7080’inin kadın olması. Bana göre hem bölge hem Türkiye için olması gereken bu. Bu konuda Emine Erdoğan’ın da çok büyük katkıları var. İnşallah burada yüzde 7080’lerde kadın istihdamını ön plana alıyoruz. Öte yandan, sadece bu bölge içinde minimum 3 bin 5004 bin kişilik istihdam sağlanacak. Ama Mersin ve Adana’yı da dahil edersek bunun sayılarını söyleme gibi bir lüksümüz olamaz. Gerçekten bu binlerce istihdamı ifade edecek bir rakam olacak.”

“Tam olması gereken yerde bir havalimanı”
Çukurova Bölgesel Havalimanın yapıldığı yerin de isabetli bir seçim olduğunu belirten Kozuva, havalimanından Mersin’in 45 kilometre, Adana’nın 35 kilometre, Tarsus’un 10 kilometre mesafede olduğunu söyleyerek, “Bana göre olması gereken yerde yapılan bir havalimanı. Hem Mersin’den hem Adana’dan bağlantı yolları var. Ayrıca, Mersin’de çok büyük bir limanımız var, o limandan buraya tren yolumuz da geliyor. Bence tam olması gereken yerde bir havalimanı olmuş” şeklinde konuştu.
Bağlantı yollarının da çok hızlı bir şekilde yapıldığını ifade eden Kozuva, müteahhit firmaya da teşekkür ederek, “Zaten bu altyapıda yollar bitmiyorsa tren bitmiyorsa bizim buradaki havalimanını bitirmemizin hiçbir önemi yok. Büyüklerimiz bu bilinçte zaten ve bu konuda hep beraber hızlı bir şekilde yol alıyoruz” dedi.

“29 Ekim 2022 hedefimiz”
Birinci ve ikinci etabın tamamı ile üçüncü etabı kısmi bölümünün açılışı için 2022’nin dördüncü çeyreğini işaret eden Kozuva, hedeflerini şu cümlelerle açıkladı:
“İnşallah Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz. 99’uncu yıl dönümümüzde açabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olacak. 29 Ekim 2022 hedefimiz. İnşallah gecikme yaşamadığımız müddetçe biz Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri tutmuş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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