Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Erdemli ilçesinde virajı alamayıp takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişi, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D400 karayolu üzerindeki Göçmen Virajı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmurla kayganlaştığı belirtilen yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atıp ters döndü. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Adeta hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik yaklaşık 40 dakika boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.