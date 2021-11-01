Cemevi ‘Cem Salonu’ Vali Su tarafından açıldı

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından Cemevi içerisinde oluşturulan Cem Salonunun açılışını yaptı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, açılışa Vali Su’nun yanı sıra Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Başkanı Hasan Kılavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, “Devlet olarak, hükümet olarak ülkemizdeki her inancın, her kültürün yaşatılması için gerekli imkanları sağlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin’deki tüm cemevlerine gerekli yardım ve desteklerin verilmeye devam edileceğini belirten Su, “Bu çalışmalar bizim birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, ülkemizi daha ilerilere ve daha yukarılara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Vali Su, Cem Salonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışta, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Kurt ile Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Başkanı Kılavuz da birer konuşma yaptı.

Açılışta, plaket takdiminin ardından sema gösterileri yapıldı.

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