Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah erken saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Vatandaşlar aniden bastıran sağanak karşısında önlem almakta zorlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-11-01 11:38:49



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